صور.. الدفاع المدني ينفذ فرضية حريق وهمي في ” الاتصالات السعودية “

إبراهيم الزهراني(صدى):

نفذت إدارة الدفاع المدني بمدينة الباحة بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية صباح اليوم الأربعاء فرضية حريق في المركز الرئيسي.

وتم تحريك الفرق اللازمه للموقع وعند الوصول وجد الحريق في غرفة السيفرات في الدور الارضي من مبنى مكون من ٣ أدوار حيث تم مباشرة الحادث ونتج عنه ٥ اصابات تم نقل حالتين للمستشفى وتلفت ٣ حالات العلاج بالموقع بمنطقة الفرز الطبي كما تم إخلاء ٩٠ موضف لمنطقة التجمع في الفناء الخارجي.

شارك في الفرضيه كلا من هيئة الهلال الأحمر السعودي والشوؤن الصحيه وشرطة المنطقه (الأمن الوقائي) والدوريات الامنيه وشركة الكهرباء .

وتاتي هذه الفرضيات ضمن الخطه العامه للفرضيات بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة لرفع الجاهزيه لكافة الجهات ذات العلاقه وكذلك العمل على سرعة الاستجابه والتنسيق لكافة المشاركين.

وأثني مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري على ما شاهده من تعاون بين الجهات متمنياً للجميع كل التوفيق.

