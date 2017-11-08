مباراة إيطاليا والسويد.. الطريق الأخير لمونديال روسيا 2018

ماجد محمد(صدى):

يواجه المنتخب الإيطالي، نظيره السويدي في الملحق الأوروبي الفاصل، وتتوقف مشاركة الأزوري في نهائيات مونديال 2018 بروسيا على ما سيقدمه خلال 180 دقيقة، ربما تمتد لوقت إضافي.

ويستضيف المنتخب السويدي مباراة الذهاب في ستوكهولم الجمعة المقبل، كما يشهد الملحق الأوروبي لقاء كرواتيا مع اليونان وإيرلندا الشمالية مع سويسرا، وتقام مباراتا الذهاب للمواجهتين غداً الخميس، وتختتم جولة الذهاب بالملحق الأوروبي السبت المقبل بلقاء المنتخب الدنماركي نظيره الإيرلندي.

بينما تقام مباريات جولة الإياب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وكان تواجد المنتخب الإيطالي مع نظيره الإسباني في مجموعة واحدة بالتصفيات الأوروبية للمونديال، شكل مؤشراً يفيد بأن واحداً من المنتخبات الأوروبية الكبيرة سيضطر للمنافسة في الملحق الفاصل من أجل انتزاع بطاقة التأهل للمونديال.

وانتزع المنتخب الإسباني بطاقة التأهل المباشر بإحراز صدارة المجموعة السابعة، بينما احتل نظيره الإيطالي المركز الثاني، ليخوض الملحق أمام المنتخب السويدي الذي أحرز المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

واستدعى مدرب إيطاليا، فينتورا، اللاعب جورجينيو (نابولي)، وكذلك المهاجم سيموني زازا، الذي تألق ضمن صفوف فالنسيا الإسباني في بداية الموسم الحالي.

وقال فينتورا: “ إنها المرة الأولى التي أستدعي فيها زازا، وتواجده هنا يأتي بسبب جدارته بذلك، الأمر ليس متوقفاً فقط على تسجيله للأهداف وإنما الأهم هو الأداء الذي يقدمه ”.

أما المنتخب السويدي فصعد للملحق الأوروبي من مجموعة صعبة، إذ أحرز المنتخب الفرنسي صدارتها، بينما تفوقت السويد على هولندا وبلغاريا.