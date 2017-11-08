شابة تقتل جدها طعنا بدم بارد تأثرا بمسلسل أمريكي

كانبرا(صدى):

قضت محكمة أسترالية، على شابة بالسجن مدى الحياة لطعنها جدها حتى الموت متأثرة بالمسلسل التليفزيوني الأمريكي ” أميركان هورور ستوري ” .

ووصف قاضي المحكمة العليا في ولاية أستراليا الجنوبية، كفين نيكولسون، الجريمة التي ارتكبتها بريتني جيد دوير بأنها ” وحشية وقاسية القلب ” ، مؤكدا أنها جريمة شريرة ومقززة، وأن الشابة لا تزال تشكل خطرًا على المجتمع.

ونقلت وكالة ” أستراليان أسوشيتد برس “، عن القاضي قوله إن ” جريمة القتل حصلت بوحشية وقسوة قلب، كما خُطّط لها بدم بارد من دون انفعال “.

وانهالت الشابة بأربع طعنات على جدها روبرت وايتويل البالغ 81 سنة، في منزله بمدينة أديليد، العام الماضي، من أجل سرقة مدخراته التي زادت على 100 ألف دولار أسترالي كان يحتفظ بها نقدًا في ورشته.

وجاء في الأقوال أمام المحكمة أنّه بعد طعن الجد، غسلت الحفيدة الأطباق في منزله منتظرة وفاته.