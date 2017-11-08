قطر تبيع شركات كبرى إثر أزمة اقتصادية حادة

واشنطن(صدى):

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن تعرض قطر لأزمة اقتصادية حادة أدت إلى بيع شركات كبرى في الدوحة أصولها لتخفيف حدة الأزمة، وذلك منذ قطع الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات مع قطر لدعمها المجموعات الإرهابية.

وأكد الوكالة، أن هذا الأسبوع شهد تجريد اثنتين من الشركات التابعة للحكومة القطرية من أصولهما، موضحة أن مؤسسة قطر، وهي مؤسسة غير ربحية- تديرها الأسرة الحاكمة- وهي تدير أيضًا مشروعًا مشتركًا مع مجموعة فودافون بي إل سي، وتسعى إلى جمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من بيع حصة، في أكبر مشغل للهاتف المحمول في الهند، في حين أن مصرف قطر الإسلامي يخرج من استثماراته في بنك التمويل الآسيوي.

وأشارت الوكالة إلى أن الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية انخفضت في سبتمبر بنسبة 8.6 % لتصل إلى 34 مليار دولار في الشهر الماضي، فيما فقد مؤشر البورصة 24 % هذا العام، كما خفض جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق ثروة سيادي تابع لقطر ويرأسه تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. وهو مختص بالاستثمار المحلي والخارجي وتبلغ قيمته 320 مليار دولار، حصته المباشرة في مجموعة Credit Suisse Group AG، وRosneft PJSC، وTiffany& Co.

ويجري البنك التجاري القطري ثالث أكبر مقرض في البلاد محادثات لبيع حصته البالغة 40 % في البنك العربي المتحد، والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.