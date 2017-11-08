فيديو| المغرب تنجح في إطلاق قمرا صناعيا إلى الفضاء

مليكة فؤاد(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة إطلاق المغرب قمرا صناعيا يحمل اسم ” محمد السادس ” ، من قاعدة كورو التابعة لمنطقة جوايانا الفرنسية على الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية.

وحمل صاروخ إيطالي الصنع، القمر الذي يحمل اسم ” Mohammed VI- A ” ، إلى مداره، ويأتي من تصميم كل من شركة ” تاليس إيلينيا سبيس ” التي تكلفت بالجانب المتعلق بآليات التصوير وشركة ” إيرباص ديفانس آند سبيس ” التي اهتمت بتوفير المنصة والجزء الأرضي لتخطيط البعثات ومراقبة الساتل.

ويتميز القمر الصناعي، بقدرته على خدمة أهداف مدنية وأمنية، إذ من المتوقع أن يتم استعماله لأغراض المسح الخرائطي، والرصد الزراعي، والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها، ورصد التغيرات في البيئة والتصحر، فضلا عن مراقبة الحدود والسواحل.