” هدف ” يتيح لرواد ورائدات الأعمال التسجيل في ” دعم العمل الحر “

عادل الحربي(صدى):

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، روّاد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية إلى التسجيل في برنامج “دعم العمل الحر” من ممارسي العمل الحر على المهن المعتمدة في البوابة الإلكترونية على الرابط:هنا ، للحصول على وثائق العمل الحر، التي تخوّلهم من الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف “.

وأبان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أبا الخيل أن دعم ” هدف ” ، يتمثل في دفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية “اختياريا” نيابة عن أصحاب العمل الحر لسنتين، موضحا أن البرنامج لا يشمل الموظفين على رأس العمل المسجلين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو نظام الخدمة المدنية، والموظفين في الأعمال الموسمية، كما يُشترط للحصول على وثيقة العمل الحر ألاّ يقل عمر المستفيد عن 18 سنة.

وأضاف أبا الخيل إن أصحاب العمل الحر سيستفيدون من دخول السوق الإلكتروني لمنصة ” بحر ” ، لتعريفهم والاستفادة من الخدمات المُقدّمة “، مشيرًا إلى أن البرنامج يغطي حاليًا 78 مهنة ونشاطا يمارسها أصحاب المشاريع ورواد ورائدات الأعمال قابلة للزيادة مستقبلا.

يُذكر أن برنامج ” العمل الحر ” الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر بما يضمن رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفّزة للإنتاج والتطوير.