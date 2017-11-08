الإمارات تعين يوسف السركال رئيسا لهيئة الرياضة

ماجد محمد(صدى):

قرر مجلس الوزراء في دولة الإمارات اليوم الأربعاء، تعيين يوسف السركال رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

يشار أن السركال كان قد شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بدولة الإمارات للفترة الأولمبية 2009 – 2012، وكان رئيساً لمجلس إدارة نادي الشباب أَثناء الفترة 1991 – 1998 إلى جانب شغله عدد من المناصب في الاتحاد العربي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويمتلك خبرة في المجال الرياضي، تقلد وتدرج خلالها في عدد من المناصب الإدارية والرياضية المختلفة داخل الإمارات وخارجها ، فقد ترأس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سابقا، وشغل فيه عددا من المناصب الإدارية.