عشرينية تستغل غياب زوجها وتخونه مع سبعيني

تونس(صدى):

كشف رجل تونسي ، خيانة زوجته العشرينية له عقب ضبطها مع جارهما السبعيني في غرفة نومهما بمنزلهما في ولاية منوبة التونسية .

وقدم الزوج المغدور به ، بلاغ للشرطة التونسية ، مؤكدا فيه انه يراقب زوجته منذ فترة ويشك في تصرفاتها وسلوكها، حتى اكتشف أخيرا، أن تغيّرها ذلك نتيجة خيانتها له مع جارهما الذي يتعدّى عمره الـ75 عاما، وهو يعمل في تصليح الأجهزة الإلكترونية قرب منزلهم.

فيما قالت وسائل إعلام محلية ، أن ذلك الرجل السبعيني كان ينتظر خروج زوجها إلى العمل ثم يدخل إلى منزلها ويلتقي بها في غياب زوجها، وعندما زاد شك زوجها فيها قرر الإختباء تحت السرير، وعلِم أنها تخونه مع ذلك السبعيني وعندما ضبطهم متلبسين قام باستدعاء الشرطة لهما وقدم فيهما اتهامات وبلاغات.