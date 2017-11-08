4 أمور تجرح زوجك أكثر مما تتصورين .. احذريها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة إنجليزية ، أن في العلاقة الزوجية ، ينزعج الشريك من بعض التصرفات التي قد لا تقصد المرأة القيام بها ولكنها تضايقه كثيرًا وتؤثر على تصرفاته معك. وهذه التصرفات هي:

الصمت: صحيح أن الإنفعال والصراخ وإطلاق الكلمات الجارحة من أبرز التصرفات التي عليك تفاديها في علاقتك مع زوجك الا أن الصمت في المقابل له التأثير نفسه. فزوجك لا يحب أبدًا ألا تتجاوبي معه في النقاش او حتى الا تعبري له عن انزعاجك من أي امر يحصل بينكما والتزامك الصمت.

التذمر من تصرفاته امام الاصدقاء: هذا ما تقوم به معظم النساء، لكن هل تتقبلين أن يتذمر منك زوجك امام كل من يراه؟ طبعًا لا. زوجك أيضًا ينزعج من هذه التصرفات.

أن تتوقعي منه القيام بأمور تفوق طاقته: لا يمكنك أن تطلبي من زوجك المعجزات او الأمور التي تفوق طاقته لأنه في نهاية المطاف لن يستطيع تحقيقها. ناهيك عن أنها تزعج زوجك كثيرًا.

لا تشكرينه على شيء: وأخيرًا، قد لا تتقصدين ذلك طبعًا وحتى لو أنك تتصرفين بعفوية مع زوجك الا أن شكره على الأمور التي يقوم بها لأجلك ولأجل أطفالكما يشجعه على القيام بالمزيد.