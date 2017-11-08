الرئيس الإيراني يواصل تبريره لإرهاب الحوثيين

طهران(صدى):

زعم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن إطلاق الحوثيين صاروخا بالستي على الرياض جاء كرد فعل، على قصف التحالف العربي.

وواصل روحاني تبرير دعم نظام الملالي للممارسات الإرهابية، التي تمارسها جماعة الحوثي في اليمن.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء الإيراني، صباح الأربعاء، زعم روحاني أن الصاروخ الحوثي جاء في سياق ” رد الفعل ” على قصف التحالف العربي.

يشار إلى أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت الصاروخ، مساء السبت الماضي، لتقع شظاياه شمال شرق مطار الملك خالد الدولي.