ورشة تصوير الاحتفالات والمناسبات بفنون الباحة الأحد المقبل

احمد الزهراني (صدى):

تنظم جمعية الثقافة والفنون بالباحة ممثلة بلجنة التصوير الضوئي ورشة تصوير الاحتفالات والمناسبات يقدمها المصور أحمد سليمان.

وقال علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة أن ورشة تصوير الاحتفالات والمناسبات تستهدف مصوري العلاقات العامة بالإدارات الحكومية والمهتمين بمجال تصوير المناسبات.

وأضاف البيضاني أن الورشة ستكون يوم الأحد المقبل 23/2/1438هـ من الساعة 6 مساءً بمقر القاعة الثقافية بالجمعية ويقدمها مشرف لجنة التصوير الضوئي أحمد سليمان.

ودعا البيضاني كافة المهتمين بالتصوير بإدارة العلاقات العامة بالإدارة الحكومية للإستفادة من الورشة.