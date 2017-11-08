البرازيل تجهز كوتينيو للمشاركة في مباراة إنجلترا

نواف السالم(صدى):

أفادت تقارير برازيلية، بأن نجم ليفربول فيليب كوتينيو، ربما يشارك في مباراة السامبا أمام إنجلترا وديا في استاد ويمبلي، الثلاثاء المقبل، بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

وأصيب كوتينيو، الشهر الماضي، وغاب للمرة الثالثة على التوالي عن تشكيلة ليفربول، عندما فاز الفريق 4-1 على وست هام يونايتد ليقفز للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

ويواجه البرازيل مع اليابان وديا في فرنسا، الجمعة المقبلة، قبل أن تواجه إنجلترا بعدها بأربعة أيام.

وأكد طبيب البرازيل رودريغو لاسمار، أن ” فرصة مشاركة كوتينيو أمام اليابان ضعيفة.. ربما يجلس على مقاعد البدلاء ويشارك لدقائق قليلة ” .

وأضاف: ” لكننا نعمل من أجل إعداده للعب أمام إنجلترا ” .