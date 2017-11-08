الصين تؤكد تبنيها حل قضية كوريا الشمالية النووية

بكين(صدى):

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ اليوم الأربعاء أن بلادها متمسكة بحل قضية كوريا الشمالية النووية من خلال الحوار مشيراً أن بكين ستحقق فيما إذا كانت هناك أنتهاكات من قبل كوريا الشمالية في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة .

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيطلب من الصين قطع روابطها المالية مع كوريا الشمالية والالتزام بعقوبات الأمم المتحدة وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس شي جين بينغ في بكين اليوم .