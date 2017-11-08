فيديو| السماري: شعبية الهلال أكبر من يوفينتوس وبايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة

ماجد محمد(صدى):

أكد اللاعب الهلالي السابق عبدالرحمن السماري، أن شعبية الهلال أكبر من شعبية الفرق العالمية مثل يوفينتوس وبايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة، منتقدا تسليط الضوء على الفرق العالمية وتجاهل الأندية المحلية.

وقال السماري خلال استضافته على ” 24 الرياضية ” ، ” عندنا فرق سعودية ذات شعبية أكبر من هذه الأندية ويجب أن نفتخر بها ونظهرها ” ، مضيفا: ” دائما نشيد بالفرق العالمية وننسى أن عندنا نادي سعودي أكثر شعبية منهم وهو الهلال 8 ملايين مشجع ” .

ومن جانبه، أوضح المذيع: ” إننا نتحدث عن المستوى الفني لا الجماهيري ” ، أجاب السماري: ” إن الهلال حصل على هذه الشعبية بمستواه الفني ” .

