إجراءات جديدة لإقامة الأجانب في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

كشفت مصادر اليوم الأربعاء أن نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اعتمد اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وأحالها إلى ” الفتوى والتشريع ” لإعداد الصيغة القانونية تمهيدًا لإصدار قرار بها.

وقال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي إن اللائحة تشمل تعديلات عدة من أجل التوسع في زيادة أعداد الزوار إلى البلاد، حيث تتضمن منح سمات زيارة متعددة لرجال الأعمال لتسهيل عملية الدخول والخروج تشجيعًا لرؤوس الأموال والحركة الاقتصادية في البلاد مشيراً إلى أنرسوم الزيادة منطقية .