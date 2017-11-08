شاب ينهي معاناة فتاة بالتبرع لها بجزء من كبده

حمود العنزي(صدى):

شهد مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض إجراء عملية ” زراعة الكبد ” لفتاة تبرع لها الشاب يوسف بن حمد المسلم، بجزء من كبده لينهي معاناتها.

تم إجراء الجراحة بعد مطابقة جميع التحاليل والفحوصات الطبية، وقد تكللت بالنجاح حيث يتمتع الشاب والفتاة بصحة جيدة.

وقال المتبرع: ” تغمرني السعادة وأنا أشعر أن الفتاة بخير، سائلاً المولى عز وجل أن يلبسها ثوب الصحة والعافية دائماً “.