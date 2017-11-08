خط ” ترامب ” يكشف حقيقة شخصيته

واشنطن(صدى):

” الرئيس مون، هذا شرف عظيم. شكرًا لك ” ، هكذا وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم توقيع كتاب الضيوف في القصر الأزرق في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، خلال جولة شملت خمس دول في آسيا، و تنتهي المذكرة بتوقيع ترامب إلى جانب توقيع زوجته ميلانيا.

وشمل لقاء الرئيسين الحديث عن العمل العسكري المحتمل في كوريا الشمالية، وشكر ” ترامب ” نظيره “مون جاي–إن ” على حسن الترحيب به في البلاد، في رسالة قصيرة أعطت لمحة عن خط ترامب وكشفت كذلك عن جوانب خفية من شخصيته.

الرسالة كتبت بخط يمزج بين الحروف المرتفعة والمنخفضة وتنتهي بعلامة تعجب، فما الذي تخبرنا به عن الرئيس ترامب؟

قالت عن الرسالة، إلين كيغلي، رئيسة المعهد البريطاني لعلماء الجرافيك؛ إن “الكتابة اليدوية لترامب، التي نادرا ما نشاهدها، تكشف الكثير عن شخصيته، مشيرة إلى أن استخدام الحروف المرتفعة والمنخفضة في الجزء الرئيس من الرسالة “يظهر لنا أنه رجل قوي، وأنه مسيطر باستمرار دون الكشف عن أي شيء يتعلق بمشاعره “.

وأضافت ” كيغلي ” أن ” الحرف i يُظهر عدم صبره وأنه يحب المضي قدمًا، ولا يحب دعم الأشياء التي توقفه عن عمل ما هو بصدد فعله “.

وأوضحت ” كيغلي ” أن ” علامة التعجب كانت تدل على أن ترامب أراد أن يكون صادقًا في رسالته، وهذا يظهر أنه يتمتع باللباقة “.

ووصفت ” كيغلي ” توقيعه بأنه “منطقة كبيرة للتعبير عن الطموح “، وأضافت أن الذيل الطويل للحرف P، هو علامة على الاستقرار كما يظهر أنه رصين بشأن كل ما يريد القيام به “.

أما بالنسبة لتوقيع زوجته الذي جاء أسفل توقيعه مباشرة فيظهر وجودها في منطقة دنيا تحت الضغط ” وذلك كي لا تكون في منطقة التنافس معه، إلا أنها تظهر أكثر لطفًا “.