بالفيديو.. كيف استقبلت الصين ترامب مقارنة بأوباما

واشنطن(صدى):

سلطت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأربعاء الضوء على الاستقبال ” المميز ” الذي خصصته الصين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، مقارنة إياه بالاستقبال ” المهين ” الذي لقيه سلفه باراك أوباما عام 2016.

وأظهر مقطع فيديو لحظة استقبال ترامب وزوجته ميلانيا بفرقة موسيقية وبمد السجادة الحمراء على الأرض، بالإضافة إلى أطفال يحملون أعلام الصين وأميركا.

فيما قارن محللون، كيف استقبلت مدينة هانغتشو الصينية أوباما بشكل ” مهين ” عند مشاركته في قمة G20 عام 2016، عند خروجه من طائرة ” إير فورس ون ” .

وعوضا عن استخدام البوابة الرسمية للخروج من الطائرة، اضطر أوباما إلى استخدام سلم الطوارئ في مؤخرة الطائرة -بدلا من مقدمتها- بسبب عدم توفير السلطات الصينية السلم الخاص للخروج من الطائرة بالشكل الاعتيادي وبالطابع الرسمي.

ولم يتوقف الأمر عند قضية السلم فقط، فلم يحظ باراك أوباما أيضا باستقبال رسمي ومد سجادة حمراء لمروره عليها، كما يقتضي البروتوكول في استقبال الزعماء.

وأظهرت مقاطع فيديو آنذاك تبادل مسؤولين أميركيين وصينيين الانتقادات على أرض المطار بسبب السلوك الذي رافق استقبال أوباما، وصرخ مسؤول صيني في وجه مسؤولة أميركية قائلا ” هذا بلدنا، وهذا المطار لنا ” .

