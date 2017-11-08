تحذير.. قبل شراء أيفون X عليك أن تعرف أولًا

نورة الشهري(صدى):

إذا كنت واحدًا من الذين ينتظرون بلهفة، جديد شركة آبل، وتحديدًا إصدرات هواتف أيفون الحديثة، فعليك أن تتريث قليلًا قبل أن تقدم على خطوة شراء الهاتف الجديد الذي أصدرته آبل احتفالا بسنواتها العشر، فأنت قد تخسر 1000 دولار في هذه التجربة.

” أيفونx ” هو اسم الهاتف الجديد، الذي أصدرته آبل، ولكن بعد استخدامه قد تفاجأ بأنه يجب أن يكون اسمه الحقيقي الهاتف ” سريع العطب ” لا سيما وأن خاصية شحنه لا سلكيًا وهو ما دفع الشركة العملاقة في عالم التكنولوجيا إلى جعل جانبي الهاتف من الزجاج.

ولتأكيد تلك الفرضية قام أحد مواقع (Cnet) التقني إلى وضع الأيفون الحديث الولادة أمام اختبارين اثنين. اختبار الخدش، و اختبار الرمي، هل نجح الهاتف في هذان الإختباران؟

مثل معظم هواتف آبل، يعتبر ” أيفون X ” سهل الخدش، إلا أن سطحه الزجاجي من الجانبين يجعله عرضة أكثر من الهواتف السابقة للخدش، وعلى مساحة أوسع.

أما الاختبار الأعنف، فكان حين تم إيقاع الهاتف من على علو 3 أقدام، أو ما يعادل معدل وسطي لارتفاع “الجيب” في أي سروال أو فستان، أو لربما حقيبة. وهنا كانت الكارثة.

فقد تحطم الزجاج الأمامي للهاتف من الجهات الثلاث بدرجات متفاوتة، حتى أن الإطار المعدني تضرر في بعض الأماكن، وذلك من “الرمية” الأولى!. وفي الرمية التالية تحطم الجانب الخلفي أيضاً للهاتف.

إذا النصيحة الوحيدة التي يمكن أن يأخذها أي مالك لهاتف ” أيفون x ” بعين الاعتبار هي أن يتمسك به جيدًا ويحافظ عليه، لا سيما إذا علم أن كلفة إصلاحه مرتفعة نسبة لما سبقه من هواتف لدى آبل.

فقد أعلنت آبل الأسبوع الماضي عن قائمة بأسعار إصلاح ” آيفون X “، وقد أفادتلك اللائحة بأن إصلاح شاشة الهاتف خارج الضمان تبلغ 279 دولاراً أميركياً، وهو ضعف سعر إصلاح شاشة آيفون 6 التي تصلح في مراكز الشركة مقابل 129 دولاراً أميركياً، وأعلى بنسبة 65% مقارنة بسعر إصلاح شاشة هاتف آيفون 8، والبالغ 169 دولاراً أميركياً.

يُذكر أن كافة الإصلاحات الخاصة بهاتف آيفون 10، الذي يبدأ سعره من 999 دولاراً، خارج الضمان تبلغ 549 دولاراً أميركياً. أما بالنسبة لأخويه آيفون 8 وآيفون 8 بلس، فالسعر يبلغ 349 و399 دولاراً على التوالي.