بدء انتاج ملابس نسائية رياضية

عادل الحربي(صدى):

بدأت شركات إنتاج وتسويق الملابس الرياضية بدراسة السوق في المملكة، خاصة فيما يتعلق باحتياجات النساء في هذا الجانب، على أن يتم طرح الملابس بعدد من الضوابط ومنها الحشمة لذا سيتم طرح عباءات ملونة وطرح عليها طرف من الكريستال يحمل لون النادي.

وكشفت مصادر أنه تم توفير الأقمشة الملونة لدى أحد أشهر تجار الأقمشة في السوق السعودية فيما طرح رجال أعمال مبادرات تتسم بالمنافسة الداخلية بين المصانع والمحلات.

وقال محمد الشهري رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة، ” نحن في الغرفة التجارية نعمل على حل جميع العوائق التي تواجههم من الناحيتين التنظيمية والإدارية.