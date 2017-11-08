إنقاذ طفل من الموت بعدما تعرض لحادث دهس في الرياض

حمود العنزي(صدى):

أنقذ فريق طبي في الرياض، طفل يبلغ من العمر 11 عاما، من الموقت، بعدما تعرض لحادث دهس، أسفر عن إصابته بالقرب من منطقتي القلب والكبد.

ونجح الفريق الطبي في إجراء عملية جراحية للطفل تُعد من أخطر العمليات الجراحية على مستوى العالم، وتُشكّل نسبة الوفيات فيها ٧٧ %.

واستقبل مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، الطفل قادماً من حوطة سدير؛ حيث قُدِّمت له الإسعافات الأولية، وكذلك الفحوص الطبية والمقطعية في قسم العناية المشدّدة للأطفال في المستشفى .

وقالت إدارة المستشفى: إن الطفل تمّ تحويله إلى غرفة العمليات من قِبل الفريق الطبي الجراحي؛ يتقدّمهم استشاري الجراحة العامة الدكتور معتصم؛ واستشاري جراحة الشرايين الدكتور ديمتري؛ ومساعد استشاري الجراحة العامة الدكتور صلاح عبدالعال؛ واستشاري تخدير الأطفال الدكتور أمجد.

وأضافت ” كانت الإصابة تتلخص في الشريان الداخل إلى القلب مع شروخ عميقة في المنطقة المجاورة للكبد، وتمّت السيطرة على جرح الشريان الداخل إلى القلب فوق الكبد والسيطرة على نزيف القلب ” .