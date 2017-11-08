” قطان ” : المملكة تتخذ إجراءات مشددة لعدم تهريب الصواريخ الباليستية لليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان أن المملكة قررت اتخاذ إجراءات مشددة لضمان عدم تهريب الصواريخ الباليستية لليمن، من أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية، وتتضمن قرار قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن الإغلاق المؤقت لكل المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، مع مراعاة استمرار دخول طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات أمنية محدثة.

وقال ” قطان ” : إطلاق هذه الصواريخ المتطورة وبعيدة المدى بطريقة عبثية وعشوائية لاستهداف المناطق المدنية والمأهولة بالسكان مخالفٌ للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل تهديداً لأمن المملكة وللأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويضاً وإعاقة لكل الجهود الدولية والإقليمية لإعادة السلام والأمن لليمن مؤكداً أن ما حدث السبت الماضي من إطلاق صاروخ ” باليستي ” من داخل الأراضي اليمنية موجهاً للعاصمة الرياض، ما هو إلا اعتداءسافر وعمل عدواني من قِبَل الميليشيات التابعة لإيران في اليمن.