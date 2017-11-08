مفاجأة.. الوليد بن طلال يتخلص من أسهمه في شركة فوكس لمجهولين
كشف مصادر أسترالية اليوم الأربعاء أن ” الأمير الوليد بن طلال ” والمتحفظ عليه على خلفية تورطة في قضايا فساد باع حصته البالغة 1.5 مليار دولار في شركة تونتيث سينتشوري فوكس الأسبوع الماضي.
قال موقع ” إيه بي سي ” الأسترالي أنه في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2017، امتلك الأمير الوليد، وهو الداعم الرئيس لإمبراطور الإعلام ” روبرت مردوخ “(39.737.915) سهما في الشركة لكن هذه الحصة انخفضت إلى ” صفر ” في الربع الرابع من السنة.
وأشار الموقع إلى أنه لا يزال أصحاب الاسهم الجدد المشتراة من الوليد بن طلال غير معروفين في هذه المرحلة مضيفًا إلى أن العلاقة بين مردوخ والأميرطلال قيد الفحص .
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن باعها لأحد الي معه مسجونين في الزرت كنتون ولا بلغ خويه مدروخ الي في ستريليا للحين
القرشي[ عدد التعليقات: 1883 ] نشر منذ 1 ساعة
طالما فيها مردوخ ومسلوخ الحقوا قبل ما تنسلخ باقي المليارات وتتبخر في الهوا .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37512 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههه يمكن باعها لخويه مدروخ ، هذي امور شريه ,, من يدري يااخ شايب شايب ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37512 ] نشر منذ 48 دقيقة
ضاعت قريشاتك وسهيماتك ياابو عوينات مرمّشه ,,
,, هذولا اهل المال وعارفين المخراج قبل المدخال ، وما انت إلا شخشيخه ، او نفيخه بيدينهم نفخوك وساعة مايبون فشوك ,, ولا تقدر تمسك عليهم شي ,,
,, ان طعتني شف لك مويعزات ، ان شاء الله الربيع جاي ، واطلع بهن للنعيريه وحفر الباطن وضواحيها ،،،
,, اترك عنك مردوخ وشخشوخ وربعهم ، اكلوك بقشورك ,,
زائر[ عدد التعليقات: 849 ] نشر منذ 38 دقيقة
اللهم عليك بهم جميعا فانهم ﻻ يعجزونك اعداء الدين والوطن .