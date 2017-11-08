مفاجأة.. الوليد بن طلال يتخلص من أسهمه في شركة فوكس لمجهولين

عادل الحربي(صدى):

كشف مصادر أسترالية اليوم الأربعاء أن ” الأمير الوليد بن طلال ” والمتحفظ عليه على خلفية تورطة في قضايا فساد باع حصته البالغة 1.5 مليار دولار في شركة تونتيث سينتشوري فوكس الأسبوع الماضي.

قال موقع ” إيه بي سي ” الأسترالي أنه في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2017، امتلك الأمير الوليد، وهو الداعم الرئيس لإمبراطور الإعلام ” روبرت مردوخ “(39.737.915) سهما في الشركة لكن هذه الحصة انخفضت إلى ” صفر ” في الربع الرابع من السنة.

وأشار الموقع إلى أنه لا يزال أصحاب الاسهم الجدد المشتراة من الوليد بن طلال غير معروفين في هذه المرحلة مضيفًا إلى أن العلاقة بين مردوخ والأميرطلال قيد الفحص .