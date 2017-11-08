الرئيس المصري يطالب المجتمع الدولي بمواجهة الإرهاب والتطرف

القاهرة(صدى):

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم العالم إلى مواجهة الإرهاب والتطرف الذي يفزع الآمنين تحت أية دعاوى ، مبينا أن العيش والتسامح بسلام يعد أفضل ما نقدمه لجميع الشعوب في العالم.

وأكد الرئيس المصري في كلمته خلال إحدى فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم أن تجمع شباب العالم في مصر جاء بهدف إشاعة الحوار والسلام بين شباب العالم ، وتعمل مصر على تشجيعه بهدف القضاء على آفة الإرهاب والتطرف الذي توظفه بعض الجماعات والدول بهدف إحداث صدام بين الحضارات، مؤكداً أنه أمر غير حقيقي لأن الحضارات وجدت لتتفاعل مع بعضها البعض .

وأضاف أن الاختلاف بين الناس أمر طبيعي ولذلك يجب أن نبقى مستعدين من أجل البناء والتعمير والسلام الذي تعمل مصر على تحقيقه رغم ما تواجهه حاليا من مخاطر بسبب الإرهاب الذي يستهدفها.