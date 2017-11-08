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بالفيديو| برلماني عراقي: المملكة قادرة على قراءة الفاتحة على روح ولاية الفقيه

بالفيديو| برلماني عراقي: المملكة قادرة على قراءة الفاتحة على روح ولاية الفقيه
طلال الغامدي(صدى):

أكد البرلماني العراقي السابق، عمر عبد الستار، أن المملكة العربية السعودية قادرة على قراءة الفاتحة على روح ولاية الفقيه.

وقال عبد الستار في مداخلة تليفزيونية، إن المملكة اذا تأخرت أكثر ستحتل إيران، مكة والمدينة، موضحًا أن الموقف الدولي هو سبب تأخر المملكة، مؤكدًا أن إيران تتاجر بفلسطين والشيعة والدين ومحاربة الإرهاب، وما تقوم به المملكة الآن هو الحفاظ على أمنها وأمن الخليج والمنطقة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1784 ] نشر منذ 59 دقيقة

الفاتحة لأ تقراء إلا على المسلم 🌴🌴🌴

[ عدد التعليقات: 516 ] نشر منذ 29 دقيقة

ارسلوا بطاريات صواريخ للحكومه الشرعيه في اليمن لكي يتم اطلاقها على ايران…وبعدها راح يتفلون العافيه

[ عدد التعليقات: 37512 ] نشر منذ 17 دقيقة

صدقت يااخ الأحساء ,,

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