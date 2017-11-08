سفارة المملكة بجاكترا تحقق أمنية إندونيسية ” معاقة ” بأداء الحج

جاكرتا(صدى):

نشر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، صورا توثق تحقيق أمنية إندونيسية متحدية الإعاقة، بأداء الحج لها ولوالديها العام المقبل.

وعلق الشعيبي، على الصور عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “، قائلا: ” زيارة السيدة سيري التي تحدّت إعاقتها، وقامت بثلاث رحلات على دراجتها بلغ طول تلك الرحلات أكثر من5300 كلم بين بندا آتشيه وجاكرتا وبالي ومنادو ومكاسار “.

وأوضح الشعيبي، أن السفارة أهدت الفتاة الإندونيسية أداء الحج لها ولوالديها العام المقبل، وشراء دراجة نارية أقوى لها.