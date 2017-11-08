قائد ريال مدريد يحقق أرقام قياسية في الجولات الـ10 الأولى بالدوري

نواف السالم(صدى):

يعتبر قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس هو أكثر من قام بتمريرات ناحجة على صعيد الدوري الإسباني لكرة القدم، منذ بداية الموسم الحالي.

وحقق راموس 678 تمريرة ناجحة في المسابقة حتى الآن، متفوقاً على لاعبي برشلونة، الفرنسي أومتيتي (675) والكرواتي إيفان راكيتيتش (645)، ولاعبي ريال مدريد الألماني توني كروس وإيسكو (600).

كما أن راموس أكثر المدافعين في الليجا قطعاً للكرات، إذ تمكن من استرداد 93 كرة في الجولات الـ10 الأولى للدوري الإسباني.