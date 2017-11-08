” وايمو ” تبدأ تسيير أول سيارة ذاتية القيادة في العالم

واشنطن(صدى):

بدأت شركة ” وايمو ” ، التابعة لشركة ” ألفابت ” الشركة الأم لجوجل، اختبار السيارات ذاتية القيادة على الطرقات العامة، مساء الثلاثاء، في ولاية أريزونا الأمريكية.

وأوضحت الشركة في بيان: ” اليوم سنبدأ باختبار جميع السيارات ذاتية القيادة على الطرقات العامة، وخلال التجارب لن يكون هناك سائق وراء عجلة القيادة “.

وقامت الشركة، بعدد من الاختبارات للسيارات الآلية القيادة في وقت سابق، ولكن بوجود موظف يجلس خلف عجلة القيادة للتدخل عند اللزوم.

ووفقا للبيان ستقوم الشركة بجذب الجمهور لاختبار السيارات الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة.