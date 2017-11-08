مسابقة جديدة من فورد الشرق الأوسط للدول العربية

نايف السالم(صدى):

أعلنت فورد الشرق الأوسط عن منافسة جديدة في المنطقة تبدأ من 6 نوفمبر حتى 10 نوفمبر وقالت أن الفائزين سوف يحددون بصورة آلية من خلال ميكانيزم خاص يعتمد على عدد اعادة التويتات.

وقالت الشركة أن من سيقوم باعادة التويتات بعدد 200 في أي يوم من أيام المسابقة فسيعلن الفائز وقالت الشركة أن اعادة رد تويتة واحد سيكون كفيل ببدء المشاركة.

وعندما يصل المشتركون لعدد اعادة التويتات المطلوبة فسوف يتسلمون استجابة خاصة على تويتر قبل أن يقوموا بارسال بياناتهم خلال 3 أيام من تسلم اشعار الفوز. وستكون المنافسة مطروحة للسن بداية من 18 أو أكثر في المملكة والإمارات والكويت وعمان والبحرين.