” الصحة ” : بدء العمل بمضخات التغذية الأنبوبية التفاعلية في مستشفى القريات العام

طلال الغامدي(صدى):

تواصلاً للبرامج التطويرية التي تنفذها صحة القريات ،فقد بدء العمل بمضخات التغذية الأنبوبية التفاعلية ، بمستشفى القريات العام .

وأوضحت الصحة أن هذه المضخات تعتبر الأحدث في مجال تغذية المرضى بالأنبوب , وتحتوي على نظامين للتغذية المستمرة أو المتقطعة ،وتتميز بالنظام التقني التفاعلي مع المستخدم بحيث تكون سهلة الإعداد والتشغيل, كما تم مؤخراً تدريب طاقم التمريض على استخدام المضخة وكذلك توفير الدعم الفني والتقني اللازم.

ويعد مستشفى القريات العام من أوائل المستشفيات بالمنطقة في إدخال هذه التقنية، التي تخدم المرضى في المستشفى حيث تبلغ سعته السريرية 240 سرير .