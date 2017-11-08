القتل تعزيراً لإرهابي استهدف رجال الشرطة

علي القحطاني(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما بالقتل تعزيرا على إرهابي لارتكابه سلسلة جرائم من بينها الهجوم المسلح على دوريات أمنية، واستهداف رجال الشرطة بالرصاص بسلاح رشاش ” كلاشنكوف ” لقتلهم.

وأدانت المحكمة في حكمها الابتدائي المواطن، بمهاجمة مدرعات أمنية وإطلاق النار عليها رفقة عدد من أصحاب الفكر الضال والمنحرف، والتستر على المتاجرين في الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، والسطو المسلح على محلات تجارية لسلب مبالغ مالية من العمالة الأجنبية وسرقة السيارات وسلبها تحت تهديد السلاح، وانضمامه لعصابة تمتهن تلك الجرائم.

و تضمن الحكم ثبوت مشاركته سبع مرات في التجمعات المثيرة للشغب في بلدة العوامية بهدف إثارة الفوضى، ومشاركة أخرى لمرة واحدة في حي الشويكة، وترديده عبارات ضد الدولة.