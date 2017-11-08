إغلاق المدارس الابتدائية في نيودلهي بسبب ارتفاع نسبة التلوث

نيودلهي(صدى):

أغلفت السلطات في نيودلهي، جميع المدارس الابتدائية بسبب ارتفاع نسبة التلوث الكبير في سماء نيودلهي اليوم الأربعاء، حيث صدرت تحذيرات صحية للمرضى والمسنين فيما لا يزال التلوث عند مستويات مرتفعة بشكل خطير لليوم الثاني.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن بلوغ مؤشر جودة الهواء، مستوى ” خطيرا ” عند 471؛ حيث تشير القراءة القصوى إلى 500، وينظر إلى أي قراءة أعلى من 400 بأنها غير صحية من قبل الهيئة المركزية للسيطرة على التلوث.

وخيمت طبقة بنية سميكة من السخام على المدينة، وبدأ سكانها يشعرون بألم شديد في العينين والتهاب في الأنف والحلق.