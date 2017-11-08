الدولار يستقر وسط مخاوف بشأن مشروع قانون الإصلاح الضريبي الأمريكي

طلال الغامدي(صدى):

استقر الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين اليوم وسط مخاوف بشأن مشروع قانون الإصلاح الضريبي الأمريكي الجديد، حيث تأثر الدولار بتقارير تفيد بأن التخفيضات الضريبية الجاري مناقشتها حاليا ضمن خطط الإصلاحات الضريبية الأمريكية قد تتأخر لمدة عام.

واستقر مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 94.80 مسجلًا تراجعًا هامشيًا بلغ 0.11%، في تمام الساعة 11:16 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وقد تم دعم الدولار الأمريكي في الجلسة الأخيرة على أمل أن تساعد التخفيضات الضريبية التي كان من المتوقع أن تقرها الإدارة الأمريكية على تعزيز الاقتصاد، إلا أن قادة الكونجرس يفكرون في تأجيل تنفيذ خفض الضرائب للالتزام بقواعد مجلس الشيوخ وفقًا لما ذكرته صحيفة ” واشنطن بوست ” أمس.

وعلى صعيد آخر، انخفض الدولار أمام الين بنسبة 0.22% عند 113.76، متراجعا عن أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 114.76، كما سجل اليورو ارتفاعًا أمام الدولار بلغت نسبته 0.17% عند 1.1607 اليوم في تمام الساعة 11:46 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.