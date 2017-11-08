لماذا فضل ” مبابي ” باريس سان جيرمان على برشلونة

ماجد محمد(صدى):

فضل اللاعب الشاب كيليان مبابي، الانتقال إلى باريس سان جيرمان على برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان برشلونة قريباً جداً من التوقيع مع مبابي، إلى أن النادي الباريسي تمكن في اليوم الأخير من سوق الانتقالات من تغيير وجهة اللاعب الفرنسي، والتوقيع معه على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 180 مليون يورو.

وقالت صحيفة “ ليكيب ” الفرنسية في فيلم وثائقي أنتجته عن الشاب الفرنسي بعنوان “ مبابي الاستثنائي ”، أن “اللاعب كان على أعتاب برشلونة، قبل أن يحول بوصلته لنادي العاصمة ”.

وجاءت مفاوضات “ البلوجرانا ” بشأن مبابي، في ظل عجز باريس سان جيرمان عن ضمه بسبب قانون اللعب المالي النظيف، بعدما دفع النادي الفرنسي 222 مليون لجلب نيمار، ولكن قرار ضم اللاعب على سبيل الإعارة أولاً سهّل من مهمة إنهاء الصفقة سريعاً.