بالفيديو.. طالبتان تكسران التقاليد برقصة الداب في حفل تخرجهما
أثارت طالبتان عمانيتان ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب كسرهما الطرق التقليدية في التعبير عن فرحة التخرج من الجامعة على طريقتهما الخاصة بسلطنة عمان.
حيث أظهر مقطع فيديو متداول الفتاتين أثناء تأديتهما رقصة الداب، وقاما بخفض الرأس قليلا ورفع اليد، أثناء تسلم شهادة التخرج من جامعة السلطان قابوس في عمان.
البعض رفض تصرف الفتاتين واعتبره إساءة وإهانة للعلم، وآخرون رأوا أن ذلك حرية شخصية، ومن حق الطالبتين التعبير عن فرحتهما.
يذكر أن رقصة الداب انتشرت في العالمـ بعدما أداها نجوم ومشاهير من مختلف المجالات، لتتحول إلى ظاهرة بين الشباب، وتقول بعض المصادر إن الرقصة مشتقة من كلمة ” DAB ” المستخدمة في شوارع أمريكا للتعبير عن جرعة ” الحشيش ” أو المخدر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37512 ] نشر منذ 1 ساعة
ودي يفرحن ولكن لايشجعن على الافعال الشينه ,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
جيل مفهي ضيعه توتر وسنب شت وفاس بوك بس بيجيهم اليوم الي يشوفون فيه الداب ويعضون الأرض
استغفر الله العظيم
جود[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 58 دقيقة
ههههههههه اش جوهم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1837 ] نشر منذ 52 دقيقة
خلوهم يدبون على رزقهم طالما بحشمه وملابس لايقه خلوهم يفرحون شويتين ومجتمعهم محافظ في حدود الاعراف ولم يتجاوزن الحد-
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3220 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يخلف على اهاليهم
جيل دمار