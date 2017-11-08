بالفيديو.. طالبتان تكسران التقاليد برقصة الداب في حفل تخرجهما

عمان(صدى):

أثارت طالبتان عمانيتان ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب كسرهما الطرق التقليدية في التعبير عن فرحة التخرج من الجامعة على طريقتهما الخاصة بسلطنة عمان.

حيث أظهر مقطع فيديو متداول الفتاتين أثناء تأديتهما رقصة الداب، وقاما بخفض الرأس قليلا ورفع اليد، أثناء تسلم شهادة التخرج من جامعة السلطان قابوس في عمان.

البعض رفض تصرف الفتاتين واعتبره إساءة وإهانة للعلم، وآخرون رأوا أن ذلك حرية شخصية، ومن حق الطالبتين التعبير عن فرحتهما.

يذكر أن رقصة الداب انتشرت في العالمـ بعدما أداها نجوم ومشاهير من مختلف المجالات، لتتحول إلى ظاهرة بين الشباب، وتقول بعض المصادر إن الرقصة مشتقة من كلمة ” DAB ” المستخدمة في شوارع أمريكا للتعبير عن جرعة ” الحشيش ” أو المخدر.