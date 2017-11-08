الذهب يرتفع تزامنا مع تحذيرات ترامب لكوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع المخاطر السياسية بعد تحذير الرئيس ” دونالد ترامب ” لكوريا الشمالية من ” سوء التقدير ” في تطوير برامجها الخاصة بالصواريخ والأسلحة النووية في كلمة ألقاها أمام البرلمان بكوريا الجنوبية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.15٪ لتصل إلى 1277.70 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.18% عند 1277.56 اليوم في تمام الساعة 9:56 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي ذلك الارتفاع بعد تراجع أسعار الذهب خلال تداولات أمس، تزامنًا مع انتعاش الدولار نتيجة للتطورات في مجال الإصلاح الضريبي.