صحة بيشة تعلق على واقعة العثور على رضيعة مدفونة في منطقة برية

محمد بن طحيطح (صدى):

باشرت الجهات المختصة بصحة بيشة، واقعة العثور على رضيعة مدفونة في منطقة برية غرب تبالة في بيشة.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة عبدالله الغامدي، أن مخفر شرطة تبالة طلب من مستشفى تبالة إسعاف طفلة كانت مغمورة بالتراب وُجدت في منطقة برية غرب تبالة، مضيفا: ” خرج الإسعاف برفقة الشرطة، وأُحضرت الطفلة إلى المستشفى، واتضح أنها طفلة حديثة الولادة، بها علامات البصمة على قدميها، وكانت مغمورة بالتراب ” .

وتابع: ” تم تقديم الرعاية الصحية لها، وهي بحالة صحية جيدة، وعند الساعة الثانية ظهرا، وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية ومستشفى الملك عبدالله تم تحويلها إلى قسم الحضانة بمستشفى الملك عبدالله “.

وأكد الغامدي، أن الطفلة لم تولد بمستشفى تبالة، وليس لدينا أي معلومات عن مكان ولادتها، والموضوع منظور لدى الجهات الأمنية.

يذكر أن مواطن عثر على الطفلة أثناء تنزه في إحدى المناطق البرية على الرضيعة وعمرها 7 أيام، بعد أن سمع صوتاً يخرج من حفرة مغطاة بالتراب، فقام بنبشها ليجد مولودة حية ملفوفة في قماش، وأبلغ الجهات الأمنية التي حضرت للموقع، وباشرت الحادثة، برفقة إسعاف من وزارة الصحة.