السديس يقوم بجولة ميدانية للوقوف على الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي

طلال الغامدي(صدى):

قام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, بجولة ميدانية على المسجد النبوي وساحاته ، وذلك لاستطلاع انطباعات الزوار عن الخدمات المقدمة في المسجد النبوي وتلمس احتياجاتهم والتأكد من اكتمال الخدمات في جميع المواقع بالمسجد النبوي ومرافقه .

كما التقى معاليه بالعاملين في الميدان, موجهاً بمضاعفة الجهد لاستقبال الأعداد المتزايدة من زوار المدينة المنورة ، وتوفير أعلى مستويات الخدمة التي يحتاجها زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما أوصى العاملين بالسعي الدؤوب وحسن التعامل مع الزوار الكرام , تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .