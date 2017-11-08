السديس يقوم بجولة ميدانية للوقوف على الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي
قام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, بجولة ميدانية على المسجد النبوي وساحاته ، وذلك لاستطلاع انطباعات الزوار عن الخدمات المقدمة في المسجد النبوي وتلمس احتياجاتهم والتأكد من اكتمال الخدمات في جميع المواقع بالمسجد النبوي ومرافقه .
كما التقى معاليه بالعاملين في الميدان, موجهاً بمضاعفة الجهد لاستقبال الأعداد المتزايدة من زوار المدينة المنورة ، وتوفير أعلى مستويات الخدمة التي يحتاجها زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما أوصى العاملين بالسعي الدؤوب وحسن التعامل مع الزوار الكرام , تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .
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