” الإنذار المبكر ” يصدر تحذيرات لـ ” 4 ” مناطق بشأن توقعات بهطول أمطار اليوم

عادل الحربي(صدى):

أطلق نظام الإنذار الآلي اليوم الأربعاء 4 تنبيهات متقدمة بشأن 4 مناطق لوجود مؤشرات قوية لسحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح وهطول أمطار .

وشملت المناطق المصحوبة بالتنبيهات ( مكة المكرمةومرتفعات المنطقة بالطائف ومكة ، وستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وذلك من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 9 مساءً.

كما شمل التنبيه منطقة جازان وذلك بوجود سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية .

وشملت أيضا تنبيهات بتأثر منطقتي عسير والباحة حيث تشهدان تشكل سحب رعدية ممطرة وذلك خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 9 مساءً.