” #الجزيره_مصدر_الكذب ” هاشتاق يجتاح ” تويتر ” .. ومعلقون: قناة خبيثة

طلال الضوي(صدى):

دشَّن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، هاشتاقا بعنوان ” #الجزيره_مصدر_الكذب ” بسبب إساءات إعلام قطر المتكررة للمملكة والدول العربية وقال معلقون أنها قناة خبيثة.

وقال أحد المغردين إن هدف إنشاء هذه الخنزيرة لكل من لديه عقل واضح منذ بدايتها هو محاولة زرع الشقاق والخلاف والفرضى في كل بلد عربي دون استثناء ومن وصله غير ذلك فلا يخرج عن حالتين إما أنه ” بهيمة ” بلا عقل أو يعلم وقبل أن يشارك في هذه الفوضى وإثارة الفتن وتخريب وطنه أولا قبل أوطان غيره.

وغرد آخر قائلا: قناة متخبطة إعلاميا تدعم الإرهاب وتستضيف المتطرفين المطلوبين دوليًا ليس لها هدف سوى نشر الفتنة في الوطن العربي.

وعبر ثالث عن رأيه قائلًا: قناة فاسدة تجمع الإرهابيين والإخونجية وتحرض على الحكومات والشعوب سبق وقد طردت من بريطانيا واحتضنتها قطر فهي قناة لها أجندة في زعزعة الدول العربية انصح بحذف جميع قنواتها من الأجهزة.

ورصد المغردون، خلال الهاشتاج فضائح قناة الجزيرة القطرية، وسقطاتها الإعلامية وتدليسها على الحقائق والالتفاف حولها.