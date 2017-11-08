بلدية وسط الدمام ترفع 11,280 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم بالمنطقة الصناعية الخضرية

خالد الضبيبي(صدى):

نفذت بلدية وسط الدمام حملة مكثفة بالمنطقة الصناعية الخضرية، جرى خلالها رفع أكثر من 11،280 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم الموجودة في الأراضي الفضاء .

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري, أنه جرى نقل تلك الأنقاض إلى المدافن والمواقع المخصصة بهدف الاستفادة منها, مؤكداً سعى البلدية إلى المحافظة على البيئة من خلال إزالة المخلفات التي أصبحت مشوهة للمظهر العام ، وكذلك القضاء على مناطق القوارض ونواقل الأمراض .