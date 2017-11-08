فيديو| مدرسة بجدة تفاجئ طالبًا مصابًا بحفل استقبال لدى عودته

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق استقبال مدرسة بجدة لأحد طلاب الصف الأول الابتدائي، بشكل مفاجئ، عند عودته إلى المدرسة بعد غياب طويل بسبب إصابة لحقت به.

وأوضح قائد مدرسة الخفجي عبدالله الزهراني، أن إدارة المدرسة حرصت على مشاركة طلاب الفصل في تجهيز استقبال الطالب نايف الشيخي، والاحتفاء به تهدف لرفع معنوياته وغرس حب الجو المدرسي داخله، موضحًا أن أسرة الطالب وإدارة المدرسة كانت حريصة على تعليم الطالب خلال الفترة الماضية بما يتناسب مع حالته الصحية.

وكان الطالب قد تعرض للسقوط بعد تدافع بسيط مع أحد زملائه في المدرسة، نتج عنه كسر في يده اليمنى؛ ما أجبره على الغياب لمدة شهر، ليعود بعدها وسط احتفالية أعدت له.