” الإسكان ” تعلن بدء مرحلة المعاينة والحجز في إسكان رياض الخبراء بأقساط مُيسَّرة

” الإسكان ” تعلن بدء مرحلة المعاينة والحجز في إسكان رياض الخبراء بأقساط مُيسَّرة
أعلنت وزارة الإسكان عن بدء مرحلة المعاينة والحجز في إسكان رياض الخبراء بمساحة تصل حتى ٧٢٧ متراً مربعاً بأقساط شهرية مُيسَّرة تبدأ من ١٥٠٨ ريالات.
أتى ذلك حسبما قالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها في ” تويتر “:مرحلة المعاينة والحجز بدأت في إسكان رياض الخبراء بمساحة تصل حتى ٧٢٧ متر مربع بأقساط شهرية ميّسرة تبدأ من ١٥٠٨ ريال، توفير السكن واجبنا وخدمتكم غايتنا والقادم أفضل بإذن الله “.
القرشي[ عدد التعليقات: 1883 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا وزير الإسكان كفااااااااااااااااااااية إهمااااااااااااااااال للمنطقة الغربية مكة المكرمة وجدة خاصة
اعلنتوا حتى الأن تقريبآ 9 دفعات من مستحقي المنتجات السكنية وقد خلت مكة المكرمة وجدة منها
هل لديك مشكلة مع هذه المنطقة يا معالي الوزير ؟