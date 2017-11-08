” الإسكان ” تعلن بدء مرحلة المعاينة والحجز في إسكان رياض الخبراء بأقساط مُيسَّرة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان عن بدء مرحلة المعاينة والحجز في إسكان رياض الخبراء بمساحة تصل حتى ٧٢٧ متراً مربعاً بأقساط شهرية مُيسَّرة تبدأ من ١٥٠٨ ريالات.

أتى ذلك حسبما قالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها في ” تويتر “:مرحلة المعاينة والحجز بدأت في إسكان رياض الخبراء بمساحة تصل حتى ٧٢٧ متر مربع بأقساط شهرية ميّسرة تبدأ من ١٥٠٨ ريال، توفير السكن واجبنا وخدمتكم غايتنا والقادم أفضل بإذن الله “.