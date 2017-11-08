بالفيديو.. رجل يطارد زوجته بالسكين في الشارع لكشفها علاقاته الجنسية

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على التعدي بالضرب على زوجته ، ومطاردتها بالسكين بعد منتصف الليل في الشارع، عقب اكتشافها علاقاته الجنسية مع سيدات أخريات.

وروت السيدة مأساتها خلال مقطع فيديو عُرض ببرنامج ” صبايا الخير ” تقديم الإعلامية ريهام سعيد : عاد زوجي في الثانية بعد منتصف الليل، وأثناء وجوده في دورة المياه، قمت بالتفتيش في تليفونه واكتشفت وجود محادثات وعلاقات جنسية مع سيدات كثيرة، وعندما رآني قال لي: أخرجي بره الشقة وأنا مش عايزك، فقلت له: ليه أيه اللي حصل، فأخذ التليفون ومسح كل المكالمات نهائيا، وأصر على طردي من الشقة، واجتمع الجيران وتحدثوا معه إلا أنه لم يستمع لأحد.

وتابعت: زوجي اتصل بوالدي وقال له تعالى خد بنتك، فوالدي اتصل بي، وقلت له لا متجيش، فاتصل بزوج شقيقتي، فحضر برفقة شقيقتي وأصر على موقفه بتركي المنزل ولم يستمع لأي محاولات صلح بيني وبينه وبعدها دخلت غرفة النوم علشان أحمل ابني وأثناء خروجي من باب الشقة فوجئت به يحمل سكينا في يده، ويجري ورايا فصرخت وخرج الأهالي، وشاهدوا الموقف.

وأضافت: اصطحبت والدتي وزوج شقيقتي وتوجهنا لقسم شرطة النهضة لتحرير محضر تمكين بالشقة، وفوجئت به يتهمني بسرقة 40 ألف جنيه من الشقة، وتم عرضنا على النيابة، وفي اليوم الثاني توجهت لإحضار ملابس ابني وفوجئت به يعتدي عليَّ بالضرب ولم يتركني إلا بعد تشويه وجهي.

