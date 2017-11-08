  • الأربعاء 8

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. mbc تستبدل أحلام بنوال الكويتية في لجنة تحكيم ذا فويس

mbc تستبدل أحلام بنوال الكويتية في لجنة تحكيم ذا فويس

mbc تستبدل أحلام بنوال الكويتية في لجنة تحكيم ذا فويس
أماني الغامدي(صدى):

فاجأ مسئولو قناة mbc الجماهير بأستبدال الفنانة الإماراتية أحلام ، بالفنانة الكويتية نوال ، في لجنة تحكيم برنامج المواهب ” ذا فويس ” .

ونشرت نوال عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي ” تويتر ” تغريده اليوم تشكر بها مجموعة mbc لأختيارها ضمن لجنة التحكيم قائلة ” أشكر إدارة قناة الـ mbc على دعوتهم الكريمة بمشاركتي كأحد أعضاء اللجنة في برنامج the voice ” .

ومن جانبه عبر الإعلامي السعودي عبدالله مخارش عن سعادته بهذا الأستبدال حيث غرد قائلاً ” استبعدت احلام من برنامج ذافويس وام بي سي، وستكون القديرة نوال الكويتية هي نجمة البرنامج الى جانب اللجنة وخلي فجر السعيد تنفعك… #علم_قطر ” .

وعلى خلفية قرار الأستبعاد انقسم الجمهور لقسمين فهناك من أرجح سبب استبعاد أحلام لأسباب سياسية مطالبين بإبعاد السياسة عن الفن ، وهناك من عبر عن فرحته بأختيار الفنانة الكويتية نوال ضمن لجنة التحقيق لثقلها الفني وخبرتها الكبيرة .

 

 


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 640 ] نشر منذ 2 ساعتين

ايوه نوال عاقله احلام تهابد فضحت العرب كلهم بجنانها

[ عدد التعليقات: 2956 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالفعل تستاهل نوال .. هاديه ورزينه وأسلوب في الكلام وثقل ..!!
.
مو أحلام ! تستهزء بالمشاركين وأصواتهم ومشاكل مع الكل .. أحلام روحي بيعي بيض عند المدخل ههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *