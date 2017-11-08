mbc تستبدل أحلام بنوال الكويتية في لجنة تحكيم ذا فويس
فاجأ مسئولو قناة mbc الجماهير بأستبدال الفنانة الإماراتية أحلام ، بالفنانة الكويتية نوال ، في لجنة تحكيم برنامج المواهب ” ذا فويس ” .
ونشرت نوال عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي ” تويتر ” تغريده اليوم تشكر بها مجموعة mbc لأختيارها ضمن لجنة التحكيم قائلة ” أشكر إدارة قناة الـ mbc على دعوتهم الكريمة بمشاركتي كأحد أعضاء اللجنة في برنامج the voice ” .
ومن جانبه عبر الإعلامي السعودي عبدالله مخارش عن سعادته بهذا الأستبدال حيث غرد قائلاً ” استبعدت احلام من برنامج ذافويس وام بي سي، وستكون القديرة نوال الكويتية هي نجمة البرنامج الى جانب اللجنة وخلي فجر السعيد تنفعك… #علم_قطر ” .
وعلى خلفية قرار الأستبعاد انقسم الجمهور لقسمين فهناك من أرجح سبب استبعاد أحلام لأسباب سياسية مطالبين بإبعاد السياسة عن الفن ، وهناك من عبر عن فرحته بأختيار الفنانة الكويتية نوال ضمن لجنة التحقيق لثقلها الفني وخبرتها الكبيرة .
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 640 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايوه نوال عاقله احلام تهابد فضحت العرب كلهم بجنانها
رااايق[ عدد التعليقات: 2956 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالفعل تستاهل نوال .. هاديه ورزينه وأسلوب في الكلام وثقل ..!!
.
مو أحلام ! تستهزء بالمشاركين وأصواتهم ومشاكل مع الكل .. أحلام روحي بيعي بيض عند المدخل ههههههه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2383 ] نشر منذ 12 دقيقة
احسن خبر
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3343 ] نشر منذ 6 دقائق
طقاقات