التجارة تنفذ ” 3248 ” جولة رقابية للتحقق من الالتزام بمواصفات بطاقة الوقود

حمود العنزي(صدى):

قادت الجولات الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة ” ؛ إلى ضبط ومخالفة مجموعة من معارض السيارات.

وفي إطار الجولات الرقابية تم زيارة 3248 منشأة، نتج عنها 114 مخالفة، تضمنت اختلاف تصميم شكل البطاقة حسب المنصوص عليه بالمواصفة، أو وجود معلومات خاطئة على البطاقة، إضافة إلى كونها تالفة أو ممزقة، أو عدم وجود البطاقة على السيارة، أو وجودها بالمكان الخاطئ.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج، بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكوّن من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.