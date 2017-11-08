صور تكشف ارتفاع أعداد الوفيات بين الرجال

متابعات(صدى):

كشفت دراسة حديثة ، عن أسباب ارتفاع الوفيات بين الرجال عن السيدات ، حيث أكدت أن المرأة تحسب خطواتها وتضع الخطط لتخطي العقبات وحل الأزمات، على عكس بعض الرجال الذين يتهورون في التعامل مع الأمور التي تواجههم ويتصرفون على طبيعتهم غير مبالين بالنتائج الكارثية التي من الممكن أن تقع.

وتم تداول عدد من الصور الملتقطة للرجال التي تكشف عن سبب ارتفاع حالات الوفيات عند الرجال أكثر من النساء، فظهر البعض معرضين أنفسهم للخطر بالوقوف على سلم متهالك أو بتناول الطعام بجانب مكان به سموم، وكذلك عدم اتخاذ احتياطات الأمان والسلامة عند التعامل مع الكهرباء أو النيران.