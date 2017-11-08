جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن وظيفة ” معيد ” بقسم الهندسة الكهربائية

فاطمة المالكي(صدى):

تبدأ جامعة الملك عبدالعزيز بجدة غداً الخميس استقبال المتقدمين على وظيفة ” معيد ” لقسمَي الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسبات في تخصّص قوى وآلات ” طلاب ” .

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصّص هندسة كهربائية في التخصّص نفسه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها, وألا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جداً, وألا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة، وأن يكون حاصلاً على الدرجة المطلوبة في ” التوفل ” أو STEP أوIELTS.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى الحضور لمكتب رئيس قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بالجامعة بمبنى رقم 40, أو إرسال الشهادات على العنوان البريدي 80204 جدة 21589, أو على البريد الإلكتروني [email protected], في موعدٍ أقصاه 20 من ربيع الأول المقبل.