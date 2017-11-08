مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة شمال غربي طوكيو اليابانية

طوكيو(صدى):

كشفت مصادر أن مروحية يابانية تحطمت اليوم الأربعاء في قرية تقع شمال غربي العاصمة طوكيو ما أدى إلى مقتل 4أفراد من طاقمها .

وقالت المصادر أن المروحية التي تشغلها شركة ” توهو آير سيرفس ” للخدمات الجوية، والتي تتخذ من طوكيو مقراً لها، كانت في طريقها إلى مهبط للمروحيات في مقاطعة توتشيجي بعد أن أقلعت من بلدة هاياكاوا بالقرب من جبل فوجي.

وأوضحت المصادر أن المروحية تحطمت في قرية وينو التي تبعد 100 كيلومتر شمال غربي طوكيو، وتحقق الشرطة لمعرفة السبب وراء تحطم المروحية.