كلاتينبرج: مستوى الحكام ممتاز وأستطيع تطويرهم لسنوات طويلة

نواف السالم(صدى):

أبدى رئيس لجنة الحكام في الدوري السعودي للمحترفين مارك كلاتينبرج، إعجابه من المستوى التحكيمي في الجولات التسع الأولى.

وقال كلاتينبرج، في تصريحات لبرنامج ” في المرمى “، ” الأشهر الثمانية الماضية كانت رائعة وأود أن أعلم الحكام بأسلوبي التحكيمي الخاص وسنستطيع تطوير الحكام السعوديين لسنوات طويلة، لم يكن ثمة انضباط عندما أتيت إلا أن جميع الحكام أظهروا تغيرا واضحا إلى الأفضل، ودائما أحدثهم لتلافي أخطائهم في الفترة الماضية “.

وأكد الحكم الإنجليزي السابق، أن الحكام يجب أن يطوروا مهاراتهم ومنها اللغة الإنجليزية، مضيفا: ” أعمل بجهد وأتدرب في الصالة الرياضية كل يوم، ويجب أن يكون الحكم منضبطا داخل وخارج الملعب، واندهشت من لياقة الحكام السعوديين ورغبتهم في التطور ” .

وأضاف: ” ترك قرار استلام المستحقات أثرا إيجابيا على الحكام، ولكن الموضوع أكبر من الأموال فقط ” ، موضحا: ” لقائي بهم مرة في الشهر لا يساعدني كثيرا في فهم الحكام وأود أن ألتقي بهم أكثر “.

وتابع: ” قرار الحكام الأجانب قرار رائع كما هو قرار حكم الفيديو التجريبي الذي سيبدأ في الجولة العاشرة، وسنسمح لبعض الحكام السعوديين بالسفر إلى أوروبا لتعلم اللغات، وهذه مرحلة انتقالية من كرة سعودية إلى كرة عالمية “.